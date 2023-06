Er is eerst meer onderzoek nodig rond het instorten van de Kachovka-dam in het zuiden van Oekraïne om vast te stellen wat er is gebeurd. „De omstandigheden van het incident zijn vooralsnog te onduidelijk”, stelt woordvoerder Jeremy Laurence van het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties OHCHR. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om te spreken van een oorlogsmisdaad.