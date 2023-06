Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin willen dat meer bedrijven in Flevoland, Gelderland en Utrecht flexibeler worden in hun elektriciteitsverbruik. Zo moet er ruimte komen om nieuwe bedrijven aan te sluiten in die provincies. Anders kunnen op den duur zelfs nieuwe aansluitingen voor woningen in gevaar komen. Een eerdere oproep leverde weinig animo op.