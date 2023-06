Prinses Beatrix heeft vrijdag de Zilveren Anjers uitgereikt in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds gingen dit keer naar Trudy van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk, Wesley Sekewael en Eef Arnolds. De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks uitgereikt aan personen die zich vrijwillig hebben ingezet voor de cultuur of natuur in Nederland.