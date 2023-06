Vicepremiers Carola Schouten (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) zijn positief over de deal die EU-landen hebben gemaakt over asiel. Na de ministerraad zegt Kaag een „positieve grondhouding” te hebben over het akkoord. Schouten vindt het goed dat asielzoekers het sneller te horen krijgen als ze weinig kans maken om te blijven. Dat is volgens haar ook in het belang van mensen die „onze hulp ook echt nodig hebben”.