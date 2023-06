De voorbereidingen om Russische kernwapens op te kunnen stellen in Belarus worden op 7 en 8 juli afgerond. Direct daarna gaan de wapens die kant op. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin aangekondigd na een overleg met de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. De verplaatsing was al aangekondigd en met de voorbereidingen was al begonnen.