De partijen die de uitheemse rivierkreeften in Nederlandse wateren aanpakken, onderzoeken nu op welke plekken in het land de beestjes vooral voorkomen en waar ze de meeste schade veroorzaken. Op die hotspots gaan ze gericht op jacht naar de kreeften, die zorgen voor verslechtering van de waterkwaliteit. In de Krimpenerwaard vond onlangs het laatste deel van een driejarige proef plaats met het gericht wegvangen van rivierkreeften.