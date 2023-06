Voor het doodschieten van een 17-jarige jongen aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost in december vorig jaar, heeft het Openbaar Ministerie tegen een 16-jarige verdachte twee jaar jeugddetentie geëist waarvan vier maanden voorwaardelijk. De zaak bij de jeugdrechter werd achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is.