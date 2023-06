Vakbond FNV wil dat de overheid duidelijke grenzen stelt wanneer het onverantwoord is om in de hitte te werken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de zwaarte van het werk, maar ook met verschillende weersomstandigheden als luchtvochtigheid en wind. Nu is het aan werkgevers om beleid vast te stellen voor gevaarlijke weersomstandigheden, maar volgens de vakbond gebeurt dat nauwelijks.