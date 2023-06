Wilde dieren liepen tijdens de strikte coronalockdowns in de eerste helft van 2020 gemiddeld maar liefst 73 procent verder dan ze precies een jaar eerder deden in een nog praktisch coronavrije wereld. Dat blijkt volgens de site van de Radboud Universiteit in Nijmegen uit onderzoek van onder anderen de aan deze instelling verbonden ecologe Marlee Tucker.