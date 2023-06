In een winkelcentrum in Arnhem-Zuid zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee explosies geweest. Eentje deed zich voor bij dezelfde eetgelegenheid waar donderdagochtend, net als bij een ander eetcafé in het winkelcentrum, een verdacht pakketje is gevonden. De andere ontploffing was ongeveer gelijktijdig bij een naastgelegen pand, een Chinees restaurant. De politie onderzoekt of er een verband is met de eerder gevonden pakketjes.