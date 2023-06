VluchtelingenWerk Nederland vindt het goed dat de EU-landen er „eindelijk in zijn geslaagd” om tot een overeenkomst te komen over het asielbeleid. Toch vraagt de hulporganisatie zich af of het akkoord voor een eerlijke verdeling zal zorgen. Donderdag werd overeenstemming bereikt na een jarenlange patstelling over het opvangen, terugsturen en verdelen van asielzoekers.