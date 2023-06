Na Noord-Holland heeft ook de provincie Zuid-Holland excuses gemaakt voor haar rol in het slavernijverleden. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, deed dat tijdens een bewonersbijeenkomst in het provinciehuis in Den Haag. Daar werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat de Universiteit Leiden heeft uitgevoerd naar het slavernijverleden in het gewest Holland en het latere Zuid-Holland.