De BoerBurgerBeweging sluit zich aan bij de oproep van de PvdA en GroenLinks aan het kabinet om al in de voorjaarsnota, die nu in de Tweede Kamer wordt behandeld, stappen te zetten om de koopkracht van kwetsbare huishoudens blijvend te verbeteren. Minister Sigrid Kaag (Financiën) en de coalitiepartijen willen het daar pas richting Prinsjesdag over gaan hebben.