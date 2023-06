Kamer niet te spreken over treinstoring en onderbreking Eurostar

De Tweede Kamer is kritisch op de aanpak van de treinstoring in Amsterdam afgelopen zondag. Ook zijn de Kamerleden niet te spreken over de maandenlange onderbreking van de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen, de Eurostar. Dat lieten zij donderdag aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) weten tijdens een debat over het spoor. De staatssecretaris vindt beide incidenten „geen goede reclame voor het spoor”.