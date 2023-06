GameStop ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het ontslag van topman Matt Furlong bij de Amerikaanse keten van gamewinkels. Een reden voor het vertrek van Furlong werd niet gegeven. Wel neemt de activistische aandeelhouder en miljardair Ryan Cohen, die in 2020 een groot belang nam in GameStop en nu ook voorzitter is van het bedrijf, de taken van de topman over.