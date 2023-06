Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen waarschuwt bewoners, toeristen en recreanten dat de waterkwaliteit in sloten, vijvers en waterlopen door de hoge temperaturen achteruit kan gaan. Mensen die verkoeling zoeken krijgen het advies te zwemmen in de door de provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in onder meer de Noordzee, de Oost- en Westerschelde en het Veerse Meer.