Oppositiepartijen mogen dan willen dat het kabinet nu al met maatregelen komt om te voorkomen dat mensen hun rekeningen volgend jaar niet kunnen betalen, maar het kabinet houdt voet bij stuk. Pas in de aanloop naar Prinsjesdag gaat de coalitie daarover onderhandelen. „Augustus is het moment daarvoor”, zei minister van Financiën Sigrid Kaag in debat met de Tweede Kamer. Het kabinet wil zich baseren op de meest recente ramingen.