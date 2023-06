ECB: Achteruitgang natuur risico voor driekwart bankleningen

Bijna driekwart van alle leningen die banken bij bedrijven in de eurozone hebben uitstaan lopen gevaar als de natuur verder achteruitgaat. Dat schrijft bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank (ECB) naar aanleiding van voorlopige onderzoeksresultaten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld in de financiële problemen kunnen komen als oogsten kleiner worden, schoon drinkwater schaars wordt of toeristische trekpleisters minder aantrekkelijk worden door het verdwijnen van natuurgebieden.