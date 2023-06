De Zweedse producent van autogordels, airbags en andere veiligheidssystemen voor auto’s Autoliv schrapt wereldwijd 6000 banen en wil ook vestigingen sluiten. Het bedrijf heeft ook een vestiging in het Brabantse Boxtel, maar het is nog niet duidelijk of daar banen in gevaar komen en zo ja hoeveel. Autoliv was niet direct bereikbaar voor commentaar.