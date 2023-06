De grote ster van Het Mauritshuis, Meisje met de parel van Johannes Vermeer, is vanaf donderdag in dit Haagse museum te zien zoals ze moet zijn geweest toen ze in ongeveer 1665 het atelier van de meester verliet: met onder meer een frissere huidskleur dan nu. Naast het scherm met deze weergave, onderdeel van een zogenoemde timelapse, is bovendien een 4 meter hoge 3D-print te bewonderen van het schilderij zoals het nu is.