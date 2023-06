Bij een winkelcentrum in Arnhem-Zuid zijn donderdagochtend twee verdachte pakketjes gevonden voor twee verschillende eetcafés, zo meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek en de politie heeft het hele winkelcentrum afgezet. Op beelden is te zien dat ook burgemeester Ahmed Marcouch ter plaatse is.