ChatGPT is niet alleen handig voor scholieren die hun huiswerk niet willen maken, maar ook voor criminelen. De software kan advies geven over bommen maken, plofkraken plegen en over allerhande internetcriminaliteit. ChatGPT heeft filters om dit soort informatie te verbergen, maar die zijn kinderlijk eenvoudig te omzeilen. Dat stelt het onderzoeksprogramma Pointer.