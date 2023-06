Minister-president Mark Rutte houdt, tot frustratie van een groot deel van de oppositie, het vertrouwen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Met name de ChristenUnie en het CDA zijn kritisch over de rol die de premier heeft gespeeld bij de gaswinning in Groningen. Maar ook zij hebben de motie van wantrouwen van GroenLinks-leider Jesse Klaver niet gesteund. Die werd met 67 stemmen voor verworpen.