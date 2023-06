Advocaat Michael Ruperti gaat de komende tijd op zoek naar een nieuw verdedigingsteam dat Ridouan Taghi bijstaat in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, zo vertelt de strafpleiter in een interview met het AD. Het is nog niet zeker of Ruperti zelf onderdeel uit gaat maken van dat team, zegt hij tegen de krant. Ruperti was woensdag niet bereikbaar voor een toelichting.