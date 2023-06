De 31-jarige rapper Convex Kafka uit Deventer is ook door het gerechtshof veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Een uur nadat journalist Peter R. de Vries was neergeschoten, had de rapper op Twitter gevraagd of Ridouan Taghi, die werd genoemd als mogelijke verantwoordelijke voor de schietpartij, niet „achter Hugo of Mark” aan kon gaan.