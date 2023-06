Air France-KLM heeft er alle vertrouwen in dat zijn dochtermaatschappij Transavia de doelstellingen voor dit jaar gaat halen. Dat antwoordt de luchtvaartgroep op een schriftelijke vraag van beleggers in het kader van zijn aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders vroegen zich af of de capaciteitsproblemen bij Transavia van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van Air France-KLM.