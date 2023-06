Vanwege de oplopende temperaturen de komende dagen, is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra alert op bescherming van dieren tegen hitte. De dienst herinnert vooraf alvast aan de aangescherpte regels voor zogeheten kalver-iglo’s. Die bieden geen bescherming tegen hitte. Bij een temperatuur van 24 graden of meer is het verplicht om zulke verplaatsbare hokken in de schaduw te zetten.