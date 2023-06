Agent niet vervolgd voor raken baasjes bij doodschieten hond

Een agent die in september vorig jaar in Helmond een hond doodschoot, waarbij de twee baasjes van de hond lichtgewond raakten, wordt niet vervolgd voor zijn actie. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten nadat uit onderzoek is gebleken dat het de agent niet te verwijten valt dat de twee hondeneigenaren werden geraakt. De ene liep een verwonding op aan de onderarm en de ander werd getroffen door een schampschot boven zijn oor.