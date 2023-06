Op 10 juni 2005 haalde ik mijn diploma tot geheim agent. Dat is in ieder geval de datum die met potlood op het getuigschrift achter in het boekje staat dat ik als negenjarige op de vliering ontdekte. Het heette ”Hoe word ik spion?” en op het moment dat ik het oppakte, wist ik dat ik mijn roeping gevonden had.