Wiersma: bereid wet te veranderen tegen bijlesindustrie

Onderwijsminister Dennis Wiersma is bereid wettelijke maatregelen te nemen als zijn oproep aan scholen om de bijlesindustrie buiten de deur te houden te weinig effect heeft. Hij wil dat scholen geen reclame meer maken voor commerciële bureaus, het liefst zelf bijlessen organiseren en anders een organisatie zonder winstoogmerk inschakelen. Tijdens een debat over kansengelijkheid in het onderwijs vragen verschillende oppositiepartijen zich af of dit de problemen die zij zien bij de bijlesindustrie wel oplost.