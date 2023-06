In het debat over de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen, is premier Mark Rutte meerdere keren in aanvaring gekomen met oppositiepartijen. Er wordt vooral gesteggeld over de vraag in hoeverre het kabinet is te verwijten dat in 2013 niet is gekozen om minder gas te winnen, naar aanleiding van de zware beving bij het dorp Huizinge in het jaar ervoor.