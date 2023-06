De Turkse lira is woensdag stevig onderuit gegaan. Ten opzichte van de euro werd de Turkse munt zo’n 7 procent minder waard. De afgelopen tijd steunden de Turkse overheid via de centrale bank de munt met veel aankopen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Nu president Recep Tayyip Erdogan is herkozen, is daarmee gestopt en laat de centrale bank de munt verder in waarde kelderen.