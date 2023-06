De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een illegale aanbieder van kansspelen, Winning Poker Network, een dwangsom opgelegd. De toezichthouder legde eerder een last onder dwangsom op, omdat de aanbieder illegaal actief was in Nederland. Maar Winning Poker Network gaf hier geen gehoor aan. De dwangsom bedraagt 25.000 euro per week dat het gokplatform doorgaat, met een maximum van 75.000 euro.