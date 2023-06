Verschillende kabinetten zijn in de fout gegaan in de jaren dat Nederland profiteerde van gaswinning in Groningen, erkent premier Mark Rutte. Ook door zijn eigen kabinetten zijn grote en „ongekende fouten” gemaakt, zei hij aan het begin van het debat naar aanleiding van het parlementaire enquêterapport over het Groningse gasdossier. „En dus ook door mij”, voegde hij daaraan toe.