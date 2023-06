Consumenten hebben vorig jaar meer geïnvesteerd in de verduurzaming van huishoudelijke apparaten door de stijgende energiekosten. Zo was er afgelopen jaar meer vraag naar A-label elektrische huishoudelijke apparaten en werd er flink geïnvesteerd in inbouwkookplaten, meldt brancheorganisatie APPLiA Nederland op basis van de cijfers over 2022.