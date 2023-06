Joran van der Sloot, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway in 2005, wordt tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het hooggerechtshof in Peru meldt op Twitter dat de 35-jarige Nederlander donderdag wordt overgedragen aan agenten van de Amerikaanse FBI. Van der Sloot probeerde tevergeefs zijn uitlevering aan te vechten.