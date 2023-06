De burgemeesters van het Veiligheidsberaad reageren „welwillend” op het verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) om drie tot vier locaties te leveren die het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel kunnen ontlasten. Maar de bewindsman verwacht niet dat het over een maand al geregeld is. In de zomer wordt een toename van asielaanvragen verwacht.