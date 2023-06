De oppositie wil dat de coalitiefracties kleur bekennen over het politieke lot van premier Mark Rutte na de harde oordelen van de parlementaire enquêtecommissie over zijn rol in het Groningse gasdossier. Vanuit de oppositiebanken wordt, soms expliciet, voorgesorteerd op het vertrek van de premier. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie gaven hierover nog geen oordeel, tot frustratie van veel andere partijen.