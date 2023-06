Het is op Curaçao zo extreem warm dat veel scholen op het eiland deze week de kinderen om 12.00 uur al naar huis sturen in plaats van om 13.30 uur. De afgelopen drie dagen, zaterdag, zondag en maandag, werd op het eiland een hitte-waarschuwing (daar code geel genoemd) afgegeven. De gevoelstemperatuur was op sommige plaatsen 45 graden, wat zelfs voor het tropische eiland erg hoog is.