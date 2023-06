Klaver vraagt Rutte: waarom niet aftreden om gaswinningsrapport?

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil van minister-president Mark Rutte weten waarom hij het vernietigende enquêterapport over de gaswinning in Groningen geen reden vindt om af te treden, terwijl hij dat in 2021 wel deed naar aanleiding van een al net zo hard rapport over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. In beide gevallen was immers de conclusie dat er sprake was van „systeemfalen”, zo hield Klaver de premier voor in het debat over de conclusies van de parlementaire enquête.