Boete van 250 euro voor illegale archeologische opgraving

Een Nijmegenaar heeft van het Openbaar Ministerie een boete van 250 euro gekregen, omdat hij in 2018 illegaal een bijzonder graf uit de IJzertijd heeft blootgelegd in het Gelderse Overasselt. Het doen van archeologische opgravingen zonder geldig certificaat is een misdrijf dat maximaal twee jaar gevangenisstraf, een taakstraf of een boete van 22.500 euro kan opleveren, maar omdat er inmiddels vijf jaar zijn verstreken is de straf van het OM mild, aldus de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.