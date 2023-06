Senaat neemt afscheid van 39 leden na bijna 1000 wetsvoorstellen

Met korte toespraken voor de betrokkenen door voorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft de Eerste Kamer dinsdag afscheid genomen van 39 senatoren. Onder hen bekendere politici als Annemarie Jorritsma (VVD), Ben Knapen (CDA), Ruud Koole (PvdA), Petra Stienen (D66) en Theo Hiddema, die in maart vorig jaar overstapte van Forum voor Democratie naar de fractie-Frentrop vanwege het pro-Russische standpunt van FVD over de oorlog in Oekraïne.