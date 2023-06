Arnhem en netbeheerder proberen afsluiting energie te voorkomen

Arnhemse huishoudens die afgesloten dreigen te worden van energie, krijgen in het vervolg zowel van de gemeente als van netbeheerder Liander een brief waarin hulp wordt aangeboden. Liander heeft een speciaal team klaarstaan om te helpen bij problemen met de energierekening. De gemeente heeft teams die kunnen helpen bij alle eventuele schulden, inclusief de energienota. De gemeente en de netbeheerder vinden dat niemand letterlijk en figuurlijk in kou mag komen te staan, laat de gemeente weten.