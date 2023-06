Geen vergoeding vloerenmaker ingestorte parkeergarage Eindhoven

Bouwbedrijf BAM is niet aansprakelijk voor de geleden schade van een vloerenmaker na het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed dinsdag uitspraak in het hoger beroep dat BubbleDeck had aangetekend. De vloerenmaker was in eerste aanleg door de rechter in het ongelijk gesteld in zijn claim dat BAM als hoofdaannemer verantwoordelijk zou zijn voor de instorting en daarmee voor de reputatieschade van BubbleDeck.