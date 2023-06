Het Belgisch Openbaar Ministerie vraagt de volksjury in het proces van de terreuraanslagen van 2016 om acht van de tien verdachten te veroordelen als mededaders van en niet als medeplichtigen aan terroristische moord en poging tot moord. Volgens het OM is het mogelijk mededader te zijn van de aanslagen op vliegveld Zaventem en in de metro van Maalbeek zonder er fysiek bij aanwezig te zijn geweest.