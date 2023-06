Tientallen Groningers aangekomen in Den Haag voor debat

Zo’n vijftig Groningers zijn dinsdag per gratis bus aangekomen in Den Haag. Zij zijn in de hofstad om het debat over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning in de Tweede Kamer bij te wonen. Ze arriveerden bij het Malieveld en lopen vanaf daar in een stoet richting het Kamergebouw. Ze roepen onder meer „respect voor Groningen, respect voor Grunn” en dragen een spandoek mee waarop staat ‘Geen gebakken lucht. Daden voor Groningen, nu!’. De actievoerders verwachten nog meer Groningers die op eigen gelegenheid naar Den Haag komen.