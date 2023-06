Voormalig staatssecretaris Mona Keijzer is begonnen aan haar opdracht als bemiddelaar in het geschil tussen de provincie Overijssel en de gedupeerden van het zogeheten kanaaldrama. Keijzer voert deze week in Vriezenveen, Vroomshoop en Daarlerveen gesprekken met omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik, die na werkzaamheden aan dat water te maken kregen met verzakkingen, scheuren en funderingsproblemen in hun huizen.