Vrijwel de hele Tweede Kamer is over staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heen gevallen tijdens een kort debat over het terugsturen van Marokkaanse uitgeprocedeerde asielzoekers. Van links tot rechts vindt de Kamer het absurd dat Van der Burg spreekt over een succesvolle asieldeal met Marokko, terwijl er tot nu toe maar enkele tientallen asielzoekers zijn teruggestuurd.