Meer dan 24 dorpen of gehuchten in Oekraïne zijn voor een deel of helemaal overstroomd na de verwoesting van een stuwdam in de rivier de Dnipro circa 60 kilometer stroomopwaarts vanaf de provinciehoofdstad Cherson. Dit zei de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Igor Klimenko. Hij sprak van duizend mensen die tot dusver geëvacueerd zijn.