Australische beurs zakt na verrassende renteverhoging

De aandelenbeurs in Sydney ging dinsdag omlaag in een overwegend positieve regio. Beleggers reageerden op het verrassende besluit van de Australische centrale bank om de rente te verhogen naar 4,1 procent. Economen hadden juist verwacht dat de rente ongewijzigd zou blijven op 3,85 procent. Volgens Australische centrale bankiers heeft de inflatie in het land wel de piek bereikt, maar is deze nog altijd te hoog. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent.